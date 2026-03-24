In provincia di Latina sono stati registrati 24 casi di epatite A, con sei persone ricoverate in ospedale. Le segnalazioni riguardano diverse località, tra cui Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola e Terracina. In risposta all’aumento dei casi, sono state avviate ispezioni in ristoranti e pescherie della zona.

Nuovo allarme in provincia di Latina, dove stanno aumentando i casi di epatite A. Attualmente, le segnalazioni totali sono 24, suddivise tra Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola e Terracina. Le persone ricoverate sono 6, in condizioni stabili e reparti ordinari. La Asl di Latina, come ha ricordato Ansa, ha predisposto sin da subito ogni normativa necessaria per evitare la diffusione del virus, proteggendo la salute pubblica. È stata creata anche una task force aziendale multidisciplinare, coordinata dalla Direzione Generale e composta dal Dipartimento di Prevenzione, dal Servizio di Igiene e... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Aumento dei casi di epatite A nella provincia di Latina: 24 casi e 6 ricoverati. Ispezioni in ristoranti e pescherie

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