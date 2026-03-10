Scarpetta | trailer trama e cast della nuova serie con Nicole Kidman in uscita su Prime Video

Dopo aver annunciato di aver ordinato due stagioni della serie tratta dai libri dell'autrice Patricia Cornwell, con protagonista proprio l'attrice vincitrice di Oscar ed Emmy Nicole Kidman, che sarà affiancata dall'altra vincitrice di Oscar ed Emmy Jamie Lee Curtis (vista anche in The Bear), Prime Video ha ufficialmente svelato le prime immagini e, cosa ancor più importante, quando uscirà Scarpetta. Infine, è stato pubblicato il trailer ufficiale. Eccolo insieme alle anticipazioni sulla trama e sul resto della produzione e del cast, e la data di uscita ufficiale della serie. Scarpetta porta sullo schermo l'iconico personaggio letterario di Patricia Cornwell (un fenomeno da 120 milioni di copie vendute dal 1990 a oggi) in un’emozionante serie tv con Nicole Kidman nel ruolo della “dottoressa Kay Scarpetta”. 🔗 Leggi su Today.it

