Nella copertina del settimanale si vede il pilota della Mercedes, figura nota nel mondo delle corse. All’interno, spazio a un’intervista con Arvid Lindblad, un’altra figura di rilievo. La pubblicazione è disponibile in edicola con un focus su Kimi, pilota simbolo delle vittorie italiane. L’articolo include anche un approfondimento su temi legati al mondo delle competizioni motoristiche.

C’è un’Italia che vince. Ha il volto aperto di Kimi Antonelli, il braccio d’acciaio di Jannik Sinner, indossa il casco di Marco Bezzecchi. Sono loro che stanno medicando la ferita della mancata qualificazione alla Coppa del Mondo, la terza consecutiva, della nostra Nazionale. In questo momento soprattutto il pilota della Mercedes, che con due vittorie e un secondo posto comanda la classifica del mondiale piloti, alla sua seconda stagione in F.1 e dopo oltre una vita che un italiano non ci riusciva. Per questo abbiamo scelto lui sulla copertina di Sportweek in edicola domani con la Gazzetta al prezzo complessivo di 2,50 euro. Ma tutti e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi, simbolo dell'Italia che vince. Poi l'intervista a Arvid Lindblad. In edicola su Sportweek

Leggi anche: F1, Arvid Lindblad: “Sono senza parole, ho mostrato quello che so fare”

Leggi anche: Chi è Arvid Lindblad: età, carriera e perché VCARB punta su di lui in Formula 1 nel 2026

Argomenti più discussi: Arvid Lindblad, il ragazzino della Formula 1 che sfiderà Kimi Antonelli; F1 2026 - I rookie dello scorso anno vogliono lasciare il segno.

Kimi, simbolo dell'Italia che vince. Poi l'intervista a Arvid Lindblad. In edicola su SportweekLa copertina del settimanale è dedicata al pilota Mercedes. Nel magazine anche l'approfondimento sull'ex tennista Jennifer Capriati e un omaggio all'Armata Brancaleone, che compie 60 anni ... msn.com

Arvid Lindblad, il ragazzino della Formula 1 che sfiderà Kimi AntonelliMentre Kimi fa sognare, Arvid Lindblad studia da grande. Unico esordiente del Circus, già battagliava con l'italiano ai tempi dei kart ... iconmagazine.it

F1 2026 - Arvid Lindblad segue le orme di Max Verstappen #F1 x.com

Il debutto sulla leggendaria pista di Suzuka si è rivelato più amaro del previsto per Arvid Lindblad, il giovane talento nel giro Red Bull che sta cercando di farsi largo in questa f1 sempre più competitiva. Durante una sessione di test dedicata allo sviluppo degli - facebook.com facebook