Le Guide de L' Espresso | in edicola lo speciale design tra cibo e lifestyle

In edicola è arrivato il nuovo numero di Le Guide de L’Espresso, uno speciale dedicato al mondo del design, del cibo e del lifestyle italiano. Il volume, diretto da Emilio Carelli, propone interviste con chef come Massimo Bottura e Carlo Cracco, oltre a approfondimenti sulle tendenze dell’alta cucina e del design di lusso. La pubblicazione offre uno sguardo dettagliato sulle eccellenze italiane nel settore.

Scopri il primo numero monografico de Le Guide de L’Espresso diretto da Emilio Carelli. Un viaggio tra alta cucina e design con Massimo Bottura, Carlo Cracco e le eccellenze del lifestyle italiano. In edicola da venerdì 24 aprile, il primo numero monografico de Le Guide de L'Espresso, diretto da Emilio Carelli. È dedicato al design, ma visto attraverso una prospettiva insolita: quella del cibo, del vino, del lifestyle. Perché in Italia la bellezza abita anche lì, in ciò che si mangia e si beve. Dal 1979, le Guide osservano ristoranti, cantine, luoghi dell'ospitalità, e cercano ogni anno il punto in cui la forma incontra la sostanza, il bello si fonde con il buono.🔗 Leggi su Digital-news.it

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