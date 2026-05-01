Recentemente, un episodio ha attirato l’attenzione: un uomo, di origine ebraica, è stato coinvolto in un episodio di spari con pallini. Questo evento viene ora interpretato da alcuni come un possibile alibi per movimenti antisemiti italiani. La vicenda ha sollevato discussioni sui legami tra l’episodio e le teorie antisemite, aprendo un dibattito sulle interpretazioni e le implicazioni di questo tipo di fatti.

Ora che gli antisemiti italiani hanno finalmente trovato il loro Marinus van der Lubbe o forse Herschel Feibel Grynszpan – a seconda che ci si senta nel 1933 o nel 1938 – verrà meno tutto ciò che ancora tratteneva nel perimetro di una simulata urbanità il disprezzo di massa contro l’efferata entità sionista e la sua intendenza ebraica planetaria e anche le centinaia di migliaia o i milioni di antisionisti, per così dire, democratici che prima si limitavano a tollerare i katanga dei 25 aprile j udenfrei ora non mancheranno di giustificarne la benedetta intransigenza antifascista. Come era prevedibile, dopo l’arresto del giovane giustiziere a...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Lo sparatore a pallini ebreo, imperdibile alibi dell’antisemitismo italiano

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