È stato approvato un disegno di legge che, secondo le opposizioni, limita la libertà di critica alle politiche di Israele, in particolare quelle associate a Netanyahu. Il provvedimento viene descritto come un tentativo di reprimere chi esprime dissenso, e viene accusato di trasformarsi in uno strumento per mettere fuori legge le opinioni contrarie alle politiche israeliane. La discussione su questa legge ha acceso molte polemiche tra le forze politiche e le associazioni coinvolte.

E adesso è passato il famigerato DDL antisemitismo, in forza del quale si tenta di mettere vergognosamente la mordacchia a chiunque critichi le politiche genocidarie di Netanyahu, subito bollato come antisemita. Come anche un bambino di 10 anni può facilmente intendere, l'obiettivo del ddl antisemitismo non è colpire l'antisemitismo ma usare l'alibi della lotta contro l'antisemitismo per colpire chiunque critichi le politiche imperialistiche di Israele. Tutto è giocato, naturalmente e in modo niente affatto neutro, sulla confusione tra antisemitismo e opposizione all'imperialismo di Israele, lasciando intendere che il secondo sia ricompreso nel primo e da esso indistinguibile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ddl antisemitismo: l'alibi per mettere fuori legge la critica di Israele e per favorire il trionfo del pensiero unico

Ddl antisemitismo: l'antisemitismo come alibi per mettere fuori legge la critica di IsraeleE adesso è passato il famigerato DDL antisemitismo, in forza del quale si tenta di mettere vergognosamente la mordacchia a chiunque critichi le...

DDL antisemitismo, come il Senato lo ha trasformato in uno strumento di censura contro chi critica IsraeleDietro il voto si nasconde qualcosa che merita di essere chiamato con il suo nome: un grave attentato alla libertà di espressione, mascherato da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ddl antisemitismo.

Discussioni sull' argomento L’ignavia dietro alle astensioni sul ddl contro l’antisemitismo; Ddl Bongiorno, 10.000 in corteo a Roma con i centri antiviolenza: Senza consenso è stupro VIDEO.

Approvato al Senato il ddl sull’antisemitismo: Così sarà vietato criticare Israele. Il Pd si spaccaCon 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti, il Senato ha approvato il contestato disegno di legge per combattere l’antisemitismo proposto dal centrodestra. Prima di diventare legge, il testo d ... tpi.it

Primo sì al ddl contro l'antisemitismo: M5S e Avs votano no, il Pd si divideIn particolare, il gruppo del Pd si è astenuto tranne sei senatori che, come preannunciato in aula da Graziano Delrio, hanno votato a favore. Oltre a Delrio, dai tabulati risultano i nomi di Alfredo ... ansa.it

E adesso è passato il famigerato DDL antisemitismo, in forza del quale si tenta di mettere vergognosamente la mordacchia a chiunque critichi le politiche genocidarie di Netanyahu, subito bollato come antisemita. Come anche un bambino di 10 anni può facil - facebook.com facebook

Il Senato approva il ddl contro l’antisemitismo. Per la prima volta entra nell’ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo e nasce il Coordinatore nazionale per contrastarlo. Un passo necessario per difendere la memoria, prevenire l’odio e raff x.com