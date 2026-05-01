Lo scandalo dei passaporti scuote il calcio olandese | 133 partite rischiano di essere rigiocate

Lo scandalo dei passaporti coinvolge il calcio olandese, con 133 partite potenzialmente da rigiocare. La vicenda ha preso il via dopo un 6-0 subito dal NAC Breda e attraverso un episodio del podcast 'De Derde Helft', si è approfondita la questione relativa alle leggi e alle procedure adottate nel settore. La situazione ha portato a un’indagine ufficiale da parte delle autorità sportive e legali.

Ci sono scandali che nascono negli spogliatoi, altri negli uffici dei dirigenti. Questo è nato negli studi di registrazione di un podcast. Un giallo legale nato da una sconfitta per 6-0 sta paralizzando il calcio olandese. In ballo ci sono l’idoneità di decine di calciatori indonesiani, surinamesi e capoverdiani, 133 partite che andrebbero annullate e il rischio concreto di non finire il campionato. Il 15 marzo il NAC Breda incassa sei gol dal Go Ahead Eagles e torna a casa con una sconfitta che sembra normale amministrazione. Il giorno dopo, durante una puntata di "De Derde Helft" (Il terzo tempo), uno dei podcast calcistici più ascoltati...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo scandalo dei passaporti scuote il calcio olandese: 133 partite rischiano di essere rigiocate Notizie correlate Scoppia il caso passaporti nel campionato olandese, 133 partite potrebbero essere rigiocateIl caso passaporti ha travolto il campionato olandese: i giocatori con la doppia cittadinanza hanno perso quella olandese, giocando senza averne i... Olanda, scandalo passaporti: rischio di rigiocare 133 partite? Cosa sapere Il Tribunale di Utrecht valuta il rinvio di 133 partite Eredivisie per irregolarità passaporti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Olanda, scandalo passaporti: perché 133 partite rischiano di essere rigiocate; Eredivisie, scoppia uno scandalo passaporti: a rischio la conclusione della stagione; A causa di uno scandalo relativo ai passaporti dei calciatori, l'Eredivisie potrebbe dover rigiocare 133 partite; Scoppia il caso passaporti nel campionato olandese, 133 partite potrebbero essere rigiocate. Caos in Eredivisie, scandalo sui passaporti dei giocatori | 133 partite rischiano di essere rigiocateScoppia lo scandalo passaporti in Eredivisie. 133 partite rischiano di dover essere rigiocate per l'invalidità dei documenti dei giocatori in campo ... ilsussidiario.net Scoppia il caso passaporti nel campionato olandese, 133 partite potrebbero essere rigiocateIl caso passaporti ha travolto il campionato olandese: i giocatori con la doppia cittadinanza hanno perso quella olandese, giocando senza averne i permessi ... fanpage.it Dopo lo scandalo Signorini-Mediaset, adesso l'annuncio su "la vera Calciopoli 2" che è "una roba che sconvolgerà veramente tutti. "Esco l'11 maggio e dentro ci sono anche Napoli e Conte" - facebook.com facebook 30/04/1980 - Beatrice d'Olanda succede alla madre Giuliana che ha abdicato per lo scandalo Lockheed - #accaddeoggi x.com