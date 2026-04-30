Olanda scandalo passaporti | rischio di rigiocare 133 partite

In Olanda, un caso legale riguarda il possibile rinvio di 133 partite di campionato di calcio. Il Tribunale di Utrecht sta esaminando una richiesta di sospensione delle partite a causa di irregolarità legate ai passaporti di alcuni giocatori. La decisione potrebbe influenzare il calendario del campionato nazionale e coinvolgere diverse squadre. La vicenda si concentra sui documenti dei calciatori e sulla loro regolarità.

? Cosa sapere Il Tribunale di Utrecht valuta il rinvio di 133 partite Eredivisie per irregolarità passaporti.. La perdita della cittadinanza olandese impone vincoli salariali per i calciatori extracomunitari.. Il Tribunale di Utrecht valuta la possibilità di far rigiocare 133 partite dell’Eredivisie e della Eerste Divisie dopo che una controversia sui passaporti ha messo in luce l’irregolarità di diversi calciatori schierati nella stagione 202526. Il sistema calcistico olandese affronta una crisi strutturale senza precedenti, con il rischio concreto che l’intero impianto agonistico venga stravolto. La questione, emersa con forza dopo la finestra internazionale di marzo, coinvolge almeno 25 atleti che hanno rappresentato le nazionali di Suriname, Indonesia e Capo Verde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olanda, scandalo passaporti: rischio di rigiocare 133 partite Notizie correlate Scoppia il caso passaporti nel campionato olandese, 133 partite potrebbero essere rigiocateIl caso passaporti ha travolto il campionato olandese: i giocatori con la doppia cittadinanza hanno perso quella olandese, giocando senza averne i... Superenalotto: 133 milioni in gioco, il rischio in LombardiaVenerdì 13 marzo 2026, alle ore 20, si svolge l’estrazione del Superenalotto con un montepremi che raggiunge i 133,7 milioni di euro. Una raccolta di contenuti Caos in Eredivisie, scandalo sui passaporti dei giocatori | 133 partite rischiano di essere rigiocateScoppia lo scandalo passaporti in Eredivisie. 133 partite rischiano di dover essere rigiocate per l'invalidità dei documenti dei giocatori in campo ... ilsussidiario.net Scoppia il caso passaporti nel campionato olandese, 133 partite potrebbero essere rigiocateIl caso passaporti ha travolto il campionato olandese: i giocatori con la doppia cittadinanza hanno perso quella olandese, giocando senza averne i permessi ... fanpage.it