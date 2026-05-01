Uno psicologo coinvolto in un processo legale ha dichiarato che Diego Armando Maradona era affetto da narcisismo e aveva un disturbo bipolare. La testimonianza si inserisce nell’ambito di un procedimento giudiziario relativo alla morte del calciatore, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui motivi di questa valutazione. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di analisi cliniche legate alla figura di Maradona.

Diego Armando Maradona era narcisista e aveva un disturbo bipolare. Lo ha detto lo psicologo Carlos Diaz, imputato nel processo per la morte del Pibe de Oro. Il dottore ha detto che Maradona necessitava di un programma di trattamento per la dipendenza da alcol, secondo quanto riportato dai media argentini. Maradona narcisista e bipolare. Il 34enne Diaz è accusato di omicidio colposo per aver prescritto farmaci sbagliati. È uno dei sette imputati accusati di responsabilità penale nella morte dell’ex capitano e allenatore della nazionale argentina. «Soffriva di disturbo bipolare e narcisismo», ha riportato il quotidiano El Clarin citando le parole di Diaz al processo di Buenos Aires.🔗 Leggi su Open.online

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