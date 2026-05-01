Caso Maradona | psicologo rivela diagnosi di disturbo bipolare

Uno psicologo ha annunciato che Diego Maradona soffriva di disturbo bipolare. La rivelazione è stata fatta a San Isidro, evidenziando la diagnosi ufficiale. La notizia viene comunicata in un contesto legato a questioni di salute mentale e non ci sono ulteriori dettagli sul trattamento o sulla storia clinica. La conferma della diagnosi si basa su una valutazione effettuata dall’esperto.

? Cosa sapere Lo psicologo Carlos Diaz dichiara a San Isidro il disturbo bipolare di Diego Maradona.. Il processo contro sette sanitari valuta la gestione medica delle patologie psichiatriche dell'atleta.. Durante l’udienza presso il tribunale di San Isidro a Buenos Aires, lo psicologo Carlos Diaz ha rivelato che Diego Maradona soffriva di disturbo bipolare e di un disturbo narcisistico della personalità. La testimonianza dello specialista, esperto in dipendenze, avviene nel contesto del processo iniziato da due settimane contro sette professionisti sanitari — tra cui un medico, uno psichiatra, uno psicologo e degli infermieri — accusati di una possibile negligenza nella gestione medica della stella del calcio, scomparsa nel 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Maradona: psicologo rivela diagnosi di disturbo bipolare Notizie correlate Leggi anche: Disturbo dell’umore: cosa significa comprendere il disturbo bipolare della personalità Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: 'Maradona soffriva di disturbo bipolare', lo rivela lo psicologo; 'Maradona soffriva di disturbo bipolare', lo rivela lo psicologo. 'Maradona soffriva di disturbo bipolare', lo rivela lo psicologoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Caso Maradona, al via il processo per la morte del Pibe de Oro. Imputati, giudici, l'accusa e le dateE' iniziato a Buenos Aires il processo per la morte di Diego Armando Maradona, a quattro anni dalla sua scomparsa. Sotto accusa ci sono otto persone e sette saranno sul banco degli imputati per i ... ilmessaggero.it Caso Rocchi, caos totale. Il Social Club Maradona si muove per chiedere il blocco immediato del campionato e la sospensione dello scudetto Secondo te è pura follia - facebook.com facebook