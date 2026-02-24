La battaglia contro l’erosione | Progetto unico con barriere permeabili E serve un tavolo permanente

Il forte vento ha causato un’erosione significativa sulla spiaggia di Marina di Massa, portando alla perdita di diverse zone di sabbia. Le onde intense hanno eroso le dune naturali, lasciando il litorale più vulnerabile e meno protetto. Per contrastare questa situazione, gli esperti propongono un progetto innovativo con barriere permeabili. La richiesta di un tavolo permanente mira a coordinare le azioni per intervenire rapidamente e stabilizzare la costa.

Marina di Massa, 24 febbraio 2026 – La fotografia della costa massese oggi è sempre più allarmante. C’è bisogno di interventi urgenti per salvaguardare e proteggere l’arenile. A ogni mareggiata il mare avanza portandosi via metri cubi di sabbia che spariscono al largo della costa versiliese e i sedimenti che da ponente il mare porterebbe per ripascere naturalmente l’arenile sono bloccati dal porto di Marina di Carrara. Una situazione che non può più aspettare perchè sono a rischio la linea di costa e l’intero comparto balneare e quindi economico, diretto e indotto, legato al turismo. Da anni varie voci si sono alzate dal territorio a difesa della costa: operatori balneari, associazioni ambientaliste, varie forze politiche e l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Verde: "Serve un tavolo permanente"Italia Nostra torna a chiedere un tavolo permanente sul verde urbano.

Erosione costiera, a Sabaudia non piace il progetto delle barriere rigide: “Cambiare passo”Il consiglio comunale di Sabaudia si mostra compatto contro il progetto delle barriere rigide contro l’erosione costiera.

