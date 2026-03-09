Inquinamento navale Livorno al settimo posto in Europa Porto Pulito | Situazione critica Il cold ironing può non risolvere il problema

Livorno si trova al settimo posto in Europa tra i porti con il maggior inquinamento atmosferico causato dai traghetti. La ricerca condotta dall'organizzazione Transport & Environment ha analizzato i dati delle città portuali del continente, evidenziando una situazione critica nel porto toscano. Secondo il rapporto, il cold ironing potrebbe non essere sufficiente a risolvere il problema.

Livorno settimo porto in Europa per inquinamento atmosferico da traghetti. È quanto emerso nei giorni scorsi nell'ambito della ricerca condotta dall'organizzazione Transport & Environment, che ha condotto uno studio specifico analizzando i dati delle città portuali del continente. Secondo quanto riscontrato infatti in Europa poco più di mille traghetti emettono un quantitativo di CO2 superiore a quello di 6,6 milioni di auto. Tre porti italiani su dieci - tra cui Livorno - risultato invece essere tra quelli con il più alto livello di emissioni. La prospettiva però secondo lo studio dell'organizzazione potrebbe essere... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

