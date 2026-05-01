A Livorno, una donna di 75 anni è stata aggredita e derubata di una catenina in via Fratelli Gigli. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e, dopo l’intervento dei volontari di Svs Nord, la vittima è stata portata in ospedale. La polizia sta ora indagando sull’accaduto e sta cercando di risalire agli autori della rapina.

? Cosa sapere Aggressione e furto di una catenina a una 75enne in via Fratelli Gigli a Livorno.. La vittima è stata trasportata in ospedale dopo l'intervento dei volontari Svs Nord.. Una donna di 75 anni è stata aggredita e derubata in via Fratelli Gigli a Livorno ieri, giovedì 30 aprile, intorno alle 18:30, subendo una violenta spinta che l’ha portata a terra dopo il furto della sua catenina d’oro. L’episodio si è consumato nel tardo pomeriggio quando la settantacinquenne stava percorrendo la via citata quando un uomo di origine straniera le si è avvicinato con intenzioni criminali. Durante il tentativo del malvivente di sottrarre la borsa...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno, rapina a una 75enne: derubata della catenina e ferita

ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI #news #shorts

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