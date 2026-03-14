Dramma in viale della Villetta | ferita una 75enne è grave

Un incidente si è verificato in viale della Villetta, coinvolgendo una donna di 75 anni che è rimasta ferita gravemente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito la donna in ospedale con un codice di gravità 3. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. La vittima si trova attualmente in condizioni critiche.

Dramma in viale della Villetta, dove una signora di 75 anni si è ferita ed è stata portata in ospedale in condizioni gravissime (codice 3).Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una caduta che le ha procurato gravissimi traumi. Le due condizioni, come detto, sono gravissime. Su posto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Pantalla, dramma durante i lavori in una villetta: muore travolta da una betonieraLa tragedia è avvenuta nella giornata di oggi in una viletta dove una ditta stava scaricando del cemento per la struttura di una piscina familiare... Contenuti e approfondimenti su Dramma in viale della Villetta ferita... Temi più discussi: Magliana, dramma della solitudine: trovata morta in casa. Da giorni non si avevano notizie; Dramma all'alba, trovato lungo il canale il cadavere di un uomo senza documenti: indagano i Carabinieri; Il dramma del tram 9 deragliato in via Vittorio Veneto: attesa sulle analisi a scatola nera e smartphone. Ecco la fase decisiva degli accertamenti; Pisa, morto in scooter: Alessandro, la passione nerazzurra e la manovra fatale prima dello schianto. Dramma a Cagliari, 16enne travolta sulle strisce dopo la scuola: è in gravissime condizioniL’impatto violentissimo in viale Marconi all’altezza di via Newton. La giovane, centrata da un’auto mentre attraversava la strada, è ora in codice rosso al Brotzu ... affaritaliani.it Fermo, dramma in una abitazione di viale Trento: trovato morto un uomo, l'allarme lanciato da un familiareFERMO - Tragedia nel tardo pomeriggio in viale Trento a Fermo dove un uomo di 70 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della propria abitazione. A lanciare l’allarme è stato un familiare, ... corriereadriatico.it Il dramma a Grosseto, il corpo recuperato dai vigili del fuoco #Italia - facebook.com facebook Era il #12marzo 1857 e il nostro Teatro ospitava la prima di Simon Boccanegra di Verdi. Composta su libretto di Francesco Maria Piave, questa opera intreccia politica, amore e redenzione, raccontando il dramma di un uomo che, tra il potere e il cuore, lotta pe x.com