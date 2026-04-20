Un uomo di 36 anni è stato condannato a poco più di 12 anni di carcere per aver provocato la morte di un anziano durante una rapina avvenuta in una strada di Firenze il 10 ottobre 2023. La vittima, un uomo di 75 anni, è deceduta a seguito dell’aggressione e della rapina da parte dell’imputato. La sentenza è stata emessa nel corso di un processo giudiziario.

FIRENZE – Una condanna a 12 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione è stata inflitta a un 36enne di origini marocchine, ritenuto responsabile della morte di Andrea Prota, il 75enne aggredito e rapinato il 10 ottobre 2023 in via del Sansovino. La sentenza, arrivata al termine del rito abbreviato che ha garantito all’imputato lo sconto di un terzo della pena, chiude una vicenda che aveva profondamente scosso il capoluogo toscano per la brutalità gratuita dell’azione. Secondo la ricostruzione emersa nel processo, quel giorno la vittima stava facendo rientro a casa dopo aver fatto la spesa in un vicino supermercato. A pochi passi dalla sua abitazione, l’uomo fu accerchiato da due malviventi: mentre uno gli faceva lo sgambetto, il complice lo bloccava per le spalle con forza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Provocò la morte di un 75enne durante una rapina: condannato a 12 anni e mezzo

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