LIVE Sinner-Fils ATP Madrid 2026 in DIRETTA | tra poco la prima semifinale

Tra pochi minuti si gioca la prima semifinale del torneo ATP di Madrid 2026 tra Sinner e Fils. Fils, attualmente al numero 25 del ranking mondiale, ha raggiunto questa fase grazie alla sua vittoria nelle precedenti partite e si prepara a affrontare il suo avversario. La partita sarà trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti saranno disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47 Fils è attualmente n.25 del mondo, anche se con la semifinale a Madrid è già certo di salire al n.17. In carriera è stato al massimo n.14 nell’aprile 2025. All’epoca era in rampa di lancio, prima che un infortunio alla schiena lo tenesse fuori per sei mesi. Adesso è tornato però più agguerrito che mai. Di recente ha vinto il prestigioso torneo ATP di Barcellona, sconfiggendo Jodar in semifinale. 15.46 Questi invece gli avversari eliminati da Sinner: Bonzi (6-7, 6-1, 6-4), Moller (6-2, 6-3), Norrie (6-2, 7-5), Jodar (6-2, 7-6). 15.44 Fils ha eliminato nell’ordine Buse (6-7, 7-6, 7-5), Nava (7-6, 6-3), Etcheverry (6-3, 6-4) e Lehecka (6-3, 6-4).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Fils, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tra poco la prima semifinale Notizie correlate LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: tra poco la prima semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Sinner-Fils, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: semifinale contro il francese in grande ascesaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sinner sfida Fils per la finale a Madrid: cronaca LIVE dalle 16; Sinner-Fils, in palio la finale a Madrid: quando e dove vederla; La rinascita dopo l'infortunio: chi è Fils, l'avversario di Sinner a Madrid; Sinner-Fils oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario semifinale, programma, streaming. Sinner-Fils in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: in palio c’è la finaleSinner sfida Fils nel match della semifinale dell’ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 16. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta il francese (numero 21 al mondo) sul campo Manolo San ... fanpage.it Sinner-Fils diretta, segui LIVE la semifinale dell'Atp Madrid. Tennis oggiIl numero uno al mondo sfida il francese per un posto in finale nel torneo spagnolo: di seguito la cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it #Sinner-Fils diretta, segui LIVE la semifinale dell'Atp Madrid. Tennis oggi x.com Sinner-Fils diretta, segui LIVE la semifinale dell'Atp Madrid. Tennis oggi facebook