LIVE Sinner-Zverev ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | tra poco la prima semifinale

Tra pochi minuti si svolgerà la prima semifinale del torneo ATP di Montecarlo del 2026, con il match tra il primo giocatore e il secondo classificato. La diretta si può seguire aggiornando questa pagina, mentre più tardi si disputerà anche la sfida tra i due atleti in programma alle 15.30. Entrambe le partite si svolgeranno sul campo centrale dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.30) 13.14 Sinner è avanti 8-4 nei precedenti con Zverev e ha vinto gli ultimi 7. 13.11 E’ il quarto Masters 1000 di fila in cui Sinner e Zverev si affrontano in semifinale: a Parigi, Indian Wells e Miami ha sempre vinto l’italiano. 13.10 Al momento cielo velato a Montecarlo. Per chi non ama il caldo come Sinner, non sarebbe un male. 13.08 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Zverev, prima semifinale dell’ATP di Montecarlo 2026. Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale... 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Sinner-Zverev, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 23.

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