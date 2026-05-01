Benvenuti alla cronaca in tempo reale della semifinale tra il tennista italiano e il suo avversario francese all’ATP di Madrid. La partita si sta svolgendo in questa mattinata, con aggiornamenti continui sui punti e le svolte del match. Seguite con attenzione per tutte le dettagliate informazioni sui colpi e le strategie dei due giocatori durante questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il transalpino Arthur Fils, numero 21 del tabellone, valido per la prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. L’italiano è in corsa per vincere il quinto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 26 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 52 set sui 54 giocati. Il match del penultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il francese sarà il secondo in programma dalle ore 13.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Fils, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: semifinale contro il francese in grande ascesa

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