LIVE Musetti-Fils ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | match durissimo contro il francese

Oggi si svolge il match tra Musetti e Fils durante il torneo ATP di Barcellona 2026. Il confronto si prospetta molto intenso e si svolge su uno dei campi principali della manifestazione. La partita è seguita in diretta, mentre nel frattempo si segnalano anche gli aggiornamenti per l’incontro tra Cobolli e Kopriva, previsto alle 11.00. La giornata di gare prosegue con diverse sfide in programma.

Il match tra Musetti e Fils sarà il primo match ad essere disputato non prima delle 16.00, con la giornata che inizierà alle 11.00 con la sfida tra il serbo Hamad Medjedovic e il portoghese Nuno Borges, mentre a seguire ci saranno il ceco Tomas Machac e il russo Andrei Rublev. Segui l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti! Sport in tv oggi (venerdì 17 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi, venerdì 17 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014.🔗 Leggi su Oasport.it

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