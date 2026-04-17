LIVE Musetti-Fils ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | match durissimo contro il francese

Da oasport.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge il match tra Musetti e Fils durante il torneo ATP di Barcellona 2026. Il confronto si prospetta molto intenso e si svolge su uno dei campi principali della manifestazione. La partita è seguita in diretta, mentre nel frattempo si segnalano anche gli aggiornamenti per l’incontro tra Cobolli e Kopriva, previsto alle 11.00. La giornata di gare prosegue con diverse sfide in programma.

Il match tra Musetti e Fils sarà il primo match ad essere disputato non prima delle 16.00, con la giornata che inizierà alle 11.00 con la sfida tra il serbo Hamad Medjedovic e il portoghese Nuno Borges, mentre a seguire ci saranno il ceco Tomas Machac e il russo Andrei Rublev. Segui l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti! Sport in tv oggi (venerdì 17 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi, venerdì 17 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014.🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti fils atp barcellona 2026 in diretta match durissimo contro il francese
© Oasport.it - LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: match durissimo contro il francese

Notizie correlate

LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo...

LIVE Musetti-Moutet 1-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese si salva in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Musetti-Fils vale la semifinale a Barcellona: quando e dove vederla; LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinale; ATP Barcellona 2026: Musetti-Fils in TV e streaming, orario e programma oggi; Cobolli e Musetti nei quarti: il programma di oggi.

musetti fils live musetti fils atpLIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it

musetti fils live musetti fils atpMusetti-Fils, quarti di finale Atp 500 Barcellona: orario, quando si gioca e dove vederla in tvDopo il bel successo ottenuto al debutto su Martin Landaluce, il numero 2 d'Italia ha superato anche il francese Corentin Moutet ... corrieredellosport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.