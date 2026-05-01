LIVE Sinner-Fils 6-2 6-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il n1 strapazza il francese e vola in finale!

Nel torneo ATP di Madrid, il primo testa di serie ha vinto in due set contro il francese, portandosi in finale. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-2, 6-4, e l’incontro si è svolto domenica 3 maggio, con inizio attorno alle 17. La finale è prevista per le 17.39. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO LA FINALE A MADRID? ORARIO E PROGRAMMA 17.39 Domenica 3 maggio, non prima delle ore 17.00, Sinner affronterà uno tra il tedesco Zverev ed il belga Blockx. 17.38 Jannik Sinner ha sconfitto Arthur Fils per 6-2, 6-4 in un’ora e 26 minuti. 6-4 FINISCE QUI! Servizio vincente al centro di Sinner, che vola in finale per la prima volta in carriera a Madrid! 40-15 Fils scaglia fuori un diritto incrociato dal centro. 30-15 Lungo il rovescio del francese, che ancora una volta soccombe su quella diagonale. Altra seconda. 15-15 Fils si sposta sul diritto e ottiene una risposta vincente con traiettoria incrociata.🔗 Leggi su Oasport.it

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