LIVE Sinner-Fils 6-2 2-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il francese annulla 2 palle break

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Sinner e Fils è in corso con il punteggio di 6-2, 2-3. Fils ha annullato due palle break, mentre Sinner ha messo a segno un rovescio incrociato molto preciso. Il gioco prosegue con la seconda di servizio e il punteggio di 15-15. La partita si sta sviluppando senza interruzioni, con entrambi i giocatori impegnati a mettere pressione sull’avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda di servizio. 15-15 Rovescio incrociato eccezionale di Sinner, traiettoria strettissima. Fils sta continuando ad alzare le traiettorie: non vuole il braccio di ferro. 0-15 Largo il rovescio incrociato dell’italiano. 2-3 Servizio e diritto di Fils, lungo il diritto di Sinner. A-40 Lunga la risposta di diritto dell’italiano. Il francese si sta aggrappando alla battuta. 40-40 Battuta esterna vincente di Fils. Sinner nulla ha potuto sulle due palle break. 40-A Largo il diritto a sventaglio del francese in uscita dal servizio. 40-40 Fils forza la seconda al centro e ottiene un punto diretto. Urlo rabbioso del francese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Fils 6-2, 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il francese annulla 2 palle break Notizie correlate LIVE Sinner-Jodar 6-2, 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 annulla 2 palle break da fenomenoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente al centro del n. LIVE Sinner-Machac 6-1, 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il ceco annulla 2 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4; Sinner, quando si gioca e a che ora la semifinale di Madrid contro Fils; Sinner sfida Fils per la finale a Madrid: cronaca LIVE dalle 16; Sinner-Fils: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Masters 1000 di Madrid. Sinner-Fils in diretta LIVE, 6-2 2-3: Jannik vince il primo set della semifinale di MadridSinner sfida Fils nel match della semifinale dell’ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 16. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta il francese (numero 21 al mondo) sul campo Manolo San ... fanpage.it LIVE Sinner-Fils 6-2, 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il francese annulla 2 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio esterno vincente del francese. 40-15 Palla corta di Sinner, contro-smorzata del francese, back di ... oasport.it Sinner takes the first set vs Fils 62!! - facebook.com facebook SINNER CONQUISTA IL PRIMO SET Ci prova Fils, ma Jannik è troppo anche per lui e si porta a un set dalla finale (6-2) #Tennis #MMOPEN #Sinner x.com