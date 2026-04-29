LIVE Sinner-Jodar 6-2 2-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | prosegue l’equilibrio nel secondo set

Al torneo di Madrid, il match tra Sinner e Jodar prosegue con l'azzurro in vantaggio nel primo set, concluso 6-2. Nel secondo set, si registra un momento di equilibrio, con il punteggio attuale di 2-3 e Sinner che conquista un punto grazie a una palla corta vincente in uscita dal servizio. La partita è in corso e i fan possono seguire gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda di servizio. 15-30 Palla corta vincente di Sinner in uscita dal servizio. Let sulla prima. 0-30 Gran recupero difensivo di Jodar, che alza un lob a campanile. Sul nastro lo smash di Sinner. 0-15 L’italiano spara fuori il diritto in uscita dal servizio. Sinner inizia con una seconda. 2-3 Largo il diritto di Sinner. A-40 Sinner sbaglia il diritto lungolinea, la palla esce in lunghezza. 40-40 Largo il diritto lungolinea dello spagnolo, che si era aperto bene il campo con la battuta esterna. 40-30 Servizio vincente al centro di Jodar. 30-30 Accelerazione con il diritto a sventaglio di Sinner, largo il rovescio lungolinea di Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar 6-2, 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: prosegue l’equilibrio nel secondo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Jodar 6-2, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: lo spagnolo serve per primo nel secondo set LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Pliskova vince il tie-break del secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 Karolina Pliskova chiude il secondo set al tie-break per 7-4. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: in campo dalle 16.00; Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario, canali esatti, streaming; Jannik Sinner alla prova Jodar: Sarà interessante, ho visto la partita con Fonseca. Non sarà l’unica…; Jodar-Kopriva: highlights Atp Madrid. VIDEO. LIVE Sinner-Jodar 6-2, 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: prosegue l’equilibrio nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Largo il diritto di Sinner. A-40 Sinner sbaglia il diritto lungolinea, la palla esce in lunghezza. 40-40 ... oasport.it Diretta Live Sinner-Jodar Madrid Quarti di finale: doppio break di vantaggio per JannikDopo un esordio con qualche sbavatura, il cammino madrileno di Sinner ha preso forma turno dopo turno. Il suo tennis si è fatto via via più solido, con risposte incisive e una gestione dei momenti ... sport.virgilio.it Parata di stelle per la sfida tra Sinner e Jodar: i campioni del Real Madrid in tribuna - facebook.com facebook #Sinner- #Jodar, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid x.com