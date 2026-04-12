LIVE Sinner-Alcaraz 3-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | equilibrio totale nel primo set

Al momento, nel match tra Sinner e Alcaraz all'ATP di Montecarlo 2026, il punteggio è 3-4 in favore del pubblico. Nel corso del primo set si registrano vari scambi equilibrati, con alcuni punti decisivi come un doppio fallo di Sinner che ha messo in difficoltà il giocatore. Alcaraz ha aumentato la pressione con scambi più intensi, mentre Sinner sta cercando di rispondere alle sfide del momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda di servizio. 0-30 Doppio fallo di Sinner. Adesso è dura, anche perché Alcaraz ha aumentato l’intensità negli ultimi scambi. 0-15 Largo il diritto incrociato di Sinner in uscita dal servizio. 3-4 Punto impeccabile di Alcaraz, offensivo e ancora una volta a rete. Il passante di rovescio di Sinner si ferma in rete. A-40 Palla corta vincente di Alcaraz. 40-40 Risposta vincente di Sinner con il rovescio lungolinea. 40-30 Battuta vincente al corpo. Lo spagnolo sta servendo meglio dell’italiano. 30-30 Allucinante diritto incrociato vincente di Sinner. 30-15 Serve&volley di Alcaraz, che chiude con la seconda volée di rovescio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: equilibrio totale nel primo set Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: serve per primo lo spagnolo nel set iniziale Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro decide di rispondere nel primo game Sinner-Alcaraz in Corea: cosa aspettarsi dall'esibizione e dal 2026 (con Guido Monaco)