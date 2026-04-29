LIVE Sinner-Jodar 6-2 3-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il n1 annulla 2 palle break da fenomeno

Al torneo ATP di Madrid, il primo giocatore ha concluso il primo set con un punteggio di 6-2, mentre nel secondo si trova sotto 3-4 contro il suo avversario. Durante il match, il numero uno ha annullato due palle break con colpi di grande precisione, mantenendo alta la tensione tra i due. Attualmente, Sinner risponde bene ai colpi dell’avversario, anche se ha commesso un errore con un diritto lungolinea che ha portato il punteggio in favore dell’altro giocatore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente al centro del n.1. 3-4 Risponde bene Sinner, poi è largo il diritto lungolinea. A-40 Ace al centro dello spagnolo. E dire che il servizio non è, per ora, uno dei suoi punti di forza. 40-40 Largo il diritto a sventaglio di Jodar. 40-30 Lunga la risposta di diritto dell’italiano. 30-30 Jodar comanda da fondo, poi manda in corridoio una palla corta di diritto. Qui abbiamo visto i suoi 19 anni. 30-15 Sinner martella di diritto e chiude con il lungolinea. 30-0 Servizio e rovescio lungolinea dello spagnolo, per nulla intimidito dopo aver perso 6-2 il primo set. Anzi è salito di livello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar 6-2, 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 annulla 2 palle break da fenomeno

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