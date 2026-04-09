Al torneo di Montecarlo, il match tra il tennista locale e il rivale ceco procede con il primo set vinto facilmente dal giocatore di casa. Nel secondo set, il ceco riesce a recuperare da una situazione di svantaggio e annulla due palle break, portando il punteggio sull’1-1. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulle prossime sfide e sugli incontri in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Servizio e rovescio incrociato di Sinner all’incrocio delle righe. 30-15 In rete il rovescio incrociato di Sinner dopo la riga colpita dall’avversario. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Machac. 15-0 Servizio e diritto dell’italiano, largo il diritto in corsa del ceco. 1-1 Battuta esterna vincente del ceco, che ha annullato 2 palle break. A-40 Servizio e diritto del ceco, lungo il back di diritto dell’italiano. 40-40 Altra seconda rischiata da Machac e punto diretto con il servizio al centro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-1, 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il ceco annulla 2 palle break

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