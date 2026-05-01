LIVE Sinner-Fils 6-2 1-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’intensità dell’italiano è diminuita

Al torneo ATP di Madrid, Sinner e Fils sono in campo per la seconda partita del torneo. Dopo aver vinto il primo set 6-2, l'italiano si trova ora sotto nel secondo, con il punteggio di 1-2, mentre entrambi cercano di mantenere alta l'intensità. Sul campo, il servizio e il diritto lungolinea di Sinner vengono contrastati dal passante di rovescio del francese, che finora ha prodotto alcuni scambi interessanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e diritto lungolinea del n.1, in rete il passante di rovescio del francese. 15-15 Fils colpisce la riga con il rovescio, poi scaglia fuori un diritto inside-in che sarebbe stato imprendibile. 0-15 Stavolta Fils regge la diagonale di rovescio, poi è lungo il rovescio lungolinea di Sinner. Attenzione, bisogna arginare questo momento di appannamento. 1-2 Servizio esterno vincente del francese. 40-15 Palla corta di Sinner, contro-smorzata del francese, back di rovescio dell’italiano e infine largo il tweener disperato di Fils. 40-0 Gratuito di rovescio di Sinner. Confermiamo quanto detto: è calato tanto dal 4-1 in avanti del primo set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Fils 6-2, 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’intensità dell’italiano è diminuita Notizie correlate LIVE Sinner-Fils 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sinner esagera e scaglia in rete un violento diritto lungolinea. LIVE Sinner-Fils 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: due break di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e diritto incrociato vincente del n. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Sinner-Fils, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: semifinale contro il francese in grande ascesa; Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4; Sinner, quando si gioca e a che ora la semifinale di Madrid contro Fils; Sinner sfida Fils per la finale a Madrid: cronaca LIVE dalle 16. Sinner-Fils in diretta LIVE, 6-2: Jannik vince il primo set della semifinale di MadridSinner sfida Fils nel match della semifinale dell’ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 16. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta il francese (numero 21 al mondo) sul campo Manolo San ... fanpage.it Sinner-Fils diretta 6-2, 0-1: Jannik vince il primo set, la semifinale del Madrid Open. Dove vederla (tv e streaming) e precedentiPrimo maggio in campo per Jannik Sinner che, impegnato al Masters 1000 di Madrid, affronta il francese Arthur Fils in semifinale. In palio l'ultimo atto del torneo con uno tra Zverev ... ilmattino.it Sinner takes the first set vs Fils 62!! - facebook.com facebook SINNER CONQUISTA IL PRIMO SET Ci prova Fils, ma Jannik è troppo anche per lui e si porta a un set dalla finale (6-2) #Tennis #MMOPEN #Sinner x.com