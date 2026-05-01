LIVE Sinner-Fils 2-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | arriva il break per l’italiano

Al torneo ATP di Madrid, nel secondo set tra Sinner e Fils, l’italiano ha ottenuto un break che porta il punteggio sul 2-1. Durante lo scambio, Sinner ha tentato un diritto lungolinea che è finito in rete, con un punteggio di 30-15. La partita prosegue con entrambe le giocatori impegnati a conquistare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sinner esagera e scaglia in rete un violento diritto lungolinea. Ha voluto accorciare uno scambio che aveva in mano. 15-15 Fils sfonda con il diritto incrociato. Boato del pubblico. 0-15 Pazzesca risposta di Sinner, che poi prende il sopravvento da fondo. 3-1 Lunga la risposta di diritto di Fils. Sinner consolida il break. 40-15 Ace esterno di Sinner, il primo della partita. 30-15 Battuta vincente al centro del n.1. 15-15 Servizio, diritto lungolinea e ancora un comodo diritto vincente a rete per Sinner, che ha lasciato rimbalzare la palla. 0-15 In rete il rovescio di Sinner in uscita dal servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Fils 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per l’italiano Notizie correlate LIVE Sinner-Moller 4-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Sinner cambia gioco con il rovescio lungolinea, Moller sbaglia il diritto incrociato: palla larga. Leggi anche: LIVE Sinner-Jodar 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’italiano non sfrutta 2 palle break Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sinner sfida Fils per la finale a Madrid: cronaca LIVE dalle 16; LIVE Sinner-Fils, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: semifinale contro il francese in grande ascesa; Sinner, quando si gioca e a che ora la semifinale di Madrid contro Fils; Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4. Sinner-Fils in diretta LIVE, 2-1: subito avanti Jannik, che fa il break al franceseSinner sfida Fils nel match della semifinale dell’ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 16. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta il francese (numero 21 al mondo) sul campo Manolo San ... fanpage.it LIVE Sinner-Fils 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 24° la temperatura dell'aria, condizioni ideali. 15.57 Sinner non si è mai veramente ambientato con le ... oasport.it Sinner in campo contro Fils per la semifinale di Madrid: segui la diretta in tempo reale facebook Inizia la SEMIFINALE di Sinner a Madrid: l'azzurro sfida Fils! x.com