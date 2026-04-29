LIVE Sinner-Jodar 1-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’italiano non sfrutta 2 palle break

Al torneo ATP di Madrid, nel match tra l’italiano e l’avversario, il punteggio attuale è di 1-2 con l’italiano che non ha sfruttato due opportunità di break. Durante il secondo turno di servizio, il punteggio segna 40-40. L’avversario ha colpito un diritto incrociato molto potente, seguito da un diritto lungo linea che ha messo in difficoltà l’italiano. La partita procede in equilibrio, con scambi intensi e punti decisivi ancora da giocare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda di servizio. 40-40 Jodar fa malissimo con il diritto incrociato, poi è comodo il diritto lungolinea. Partita difficile per Sinner, come previsto. A-40 Non colpisce benissimo il diritto a sventaglio Sinner, ma la palla finisce all’incrocio delle righe. 40-40 Palla corta di Sinner. Contro-smorzata di Jodar, poi lungo il passante di rovescio lungolinea dell’italiano. 40-30 Largo il diritto incrociato di Sinner in uscita dal servizio. Stavolta la risposta non era stata così incisiva. 40-15 Ace al centro del n.1. 30-15 Risposta profondissima di Jodar, lungo il diritto in controbalzo dell’azzurro. 30-0 Sinner fa male con un diritto inside-out molto potente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’italiano non sfrutta 2 palle break Notizie correlate LIVE Sinner-Michelsen 4-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’italiano non sfrutta 4 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lunga la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda dell’avversario. LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfumano 2 palle break in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Diritto lungolinea in contropiede vincente dell’italiano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Live Jannik Sinner - Rafael Jódar - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 29/04/2026; Torna in campo Sinner: dove vedere la sfida contro Jodar a Madrid; Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario, canali esatti, streaming; Sinner-Jodar, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid. LIVE Sinner-Jodar 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’italiano non sfrutta 2 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Larga la palla corta di Sinner. A-40 Jodar gioca due diritti sulla riga. Sinner si salva con il lob, ma non ... oasport.it Diretta Live Sinner-Jodar Madrid Quarti di finale: in palio un posto per la semifinaleDiritto in contropiede per l’azzurro. Jannik, però. fallisce il rovescio, dall’altra parte Jodar sbaglia la volèe a rete, ma rimedia prontamente grazie a un fendente aggressivo. Sul pari trenta, Sinne ... sport.virgilio.it #Sinner- #Jodar, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid x.com «Posso battere Sinner»: Jodar, giovanissimo e irriverente Guarda le immagini - facebook.com facebook