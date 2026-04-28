LIVE Sinner-Norrie 0-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | non si gioca nel primo game

Al torneo ATP di Madrid, il match tra il numero uno del tabellone e il suo avversario britannico è iniziato con un turno di battuta che non si è disputato nel primo game. La partita tra Sinner e Norrie si sta giocando in diretta, mentre sono in corso anche altri incontri, tra cui Musetti-Lehecka e Cobolli-Medvedev, rispettivamente alle 11 e alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 15-30 In rete il diritto del britannico in uscita dal servizio. 15-15 Imprendibile palla corta di Norrie. 0-15 Largo il diritto del n.23 in uscita dal servizio. 1-1 Ace esterno di Sinner. 40-30 Largo il diritto in diagonale di Norrie. Oggi la diagonale di rovescio non c’è, perché il britannico è mancino. 30-30 Seconda in kick, lunga la risposta di diritto di Norrie. Seconda. 15-30 Primo scambio lungo. In rete il diritto incrociato di Sinner, che ha rischiato di scivolare. 15-15 Lungo il rovescio incrociato di Norrie e primo punto per l’italiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: non si gioca nel primo game Notizie correlate LIVE Sinner-Norrie 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia l’ottavo di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro decide di rispondere nel primo game Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madrid, Sinner-Norrie LIVE: segui la cronaca in diretta; Norrie, chi è l'avversario di Sinner a Madrid; Sinner-Norrie all'ATP Madrid: a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streaming; Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP. Sinner-Norrie 0-1 diretta, gli ottavi di Madrid. Chi vince affronta Jodar o KoprivaMartedì mattina in campo per Jannik Sinner che, qualificato agli ottavi di finale del Madrid Open, gioca contro il britannico Norrie a caccia di un posto ... ilmattino.it Sinner-Norrie 0-1 in diretta LIVE all’ATP di Madrid 2026: in palio i quarti di finaleNorrie ha speso belle parole su Jannik Sinner dopo l'allenamento condiviso. Direttamente da Madrid ai microfoni di Sky e dopo il successo su Tirante, il britannico ha dichiarato: Non ho mai affrontat ... fanpage.it Sinner-Norrie, Jannik ora in campo per gli ottavi di Madrid facebook #Sinner- #Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com