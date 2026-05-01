LIVE Italia-Grecia World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | inizia la nuova era Mirachi

Oggi inizia la partita tra Italia e Grecia nel torneo di pallanuoto femminile valido per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La sfida si svolge in diretta streaming e viene seguita da un pubblico di appassionati e addetti ai lavori. La cronaca si apre con le formazioni schierate e le prime azioni di gioco. La partita si svolge senza interruzioni, con continui scambi tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale italiana femminile di pallanuoto e la rappresentativa della Grecia, valida per la prima giornata della World Cup 2026 che inizia oggi, 1 maggio, e terminerà il giorno 6 dello stesso mese in quel di Rotterdam. Il Setterosa del nuovo commissario tecnico Maurizio Mirachi fa parte del Gruppo B, insieme a Paesi Bassi, Australia e, appunto Grecia, mentre nel Gruppo A sono presenti Stati Uniti d’America, Ungheria, Giappone e Spagna: le prime cinque classificate della competizione avranno accesso alle Finals di Sidney che andranno in scena dal 20 fino al 26 luglio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era Mirachi Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Grecia 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! Leggi anche: LIVE Italia-Grecia 6-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: miracolo di Nicosia! Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era Mirachi; La World Cup lancia il nuovo Setterosa di Mirarchi; Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; World Cup Pallanuoto Femminile 2026: calendario, gironi e dove vederla in streaming. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era MirachiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia farà il proprio esordio nel ... oasport.it Flotilla, 175 attivisti arrestati da Israele al largo della Grecia: anche Roma protesta. https://www.altoadige.it/italia-mondo/flotilla-175-attivisti-arrestati-da-israele-al-largo-della-grecia-anche-roma-protesta-1.4353823 - facebook.com facebook direzione. Soprattutto l'Italia, con Spagna, Grecia, etc, dovrebbe rinsaldare fortemente i rapporti con i Paesi nord-africani del Mediterraneo e il giovane continente a sud, dato che il nostro futuro è inevitabilmente legato allo sviluppo/sicurezza di questa area del x.com