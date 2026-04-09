LIVE Italia-Grecia 0-0 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 7.55 è iniziato il primo quarto della partita tra Italia e Grecia nella World Cup di pallanuoto 2026. La palla è passata alla squadra greca, e alle 16.29 si è dato il via ufficiale all’incontro. La partita si svolge in diretta, con il punteggio che al momento segna 0-0. I tifosi sono pronti a seguire ogni azione della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55? Inizia il primo quarto, palla alla Grecia. 16.29 Tutto pronto per l’inizio del match. 16.25 Inni nazionali in corso. 16.21 Questa la rosa della Grecia: 1 ZERDEVAS Emmanouil Goalkeeper 12081997 2 POUROS Evangelos Wing 27082003 3 SKOUMPAKIS Dimitrios Centre Back 18121998 4 CHATZIS Dimitrios Wing 15012008 5 ARGYROPOULOS Stylianos (C) Point 02081996 6 PAPANASTASIOU Alexandros Driver 12021999 7 GKILLAS Nikolaos Driver 21062003 8 KALOGEROPOULOS Efstathios Wing 28062001 9 ALAFRAGKIS Ioannis Centre Back 23061999 10 KAKARIS Konstantinos Centre Forward 02071999 11 NIKOLAIDIS Dimitrios Centre Forward 10061999 13 TZORTZATOS Panagiotis Goalkeeper 11051992 14 SPACHITS Semir Centre Forward 18112005 15 GARDIKAS Nikolaos Driver 20081998 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! Leggi anche: LIVE Italia-Croazia 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte alle 14:30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... Temi più discussi: Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati; LIVE Italia-Croazia 13-11, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello che passa il turno!; Croazia ko: il Settebello fa tris ed è già alle finali di World Cup; World Cup. Italia-Croazia 13-11. Settebello alle Superfinal. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che ... oasport.it Italia-Grecia oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingSi apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: fari puntati sugli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, Italia-Grecia di pallanuoto, i playoff scudetto di volley e tanto altro - facebook.com facebook Fissata un’amichevole tra l’Italia e la Grecia a Creta il prossimo 7 Giugno x.com