LIVE Italia-Grecia 6-9 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | miracolo di Nicosia!

Nella partita di pallanuoto tra Italia e Grecia valida per la Coppa del Mondo 2026, il punteggio attuale è di 6-9 in favore della squadra greca. Al minuto 2,50, la Grecia ha segnato un altro gol su rigore grazie a Skoumpakis, mentre l’Italia si trova in difficoltà. La gara è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.50? Rete ancora su rigore di Skoumpakis, Settebello in difficoltà, Italia-Grecia 6-9. 3.41? Rete su rigore di Argyropoulos, massimo vantaggio ellenico, Italia-Grecia 6-8. 4.20? Gol di Kalogeropoulos che rimette avanti la Grecia, Italia-Grecia 6-7. 5.17? Gol di Nikolaidis, il numero 11 ellenico sta tenendo in partita i padroni di casa, Italia-Grecia 6-6. 6.09? Doppio miracolo incredibile di Nicosia. 7.20? Gol di Nikolaidis, sempre lui è il più acceso della rosa ellenica, Italia-Grecia 6-5. 7.55? Inizia il secondo quarto, palla alla Grecia. Finisce il primo quarto, Italia-Grecia 6-4. 0.38? Gol di Papanastasiou che accorcia le distanze, Italia-Grecia 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 6-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: miracolo di Nicosia! LIVE Italia-Croazia 2-1, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: grande parata di Nicosia su Buric!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo quarto, Italia-Croazia 2-1. Leggi anche: LIVE Italia-Croazia 6-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: grande parata di Nicosia su Buric! Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultato; World Cup. Italia-Croazia 13-11. Settebello alle Superfinal; Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che ... oasport.it Italia-Grecia oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingSi apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: fari puntati sugli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, Italia-Grecia di pallanuoto, i playoff scudetto di volley e tanto altro - facebook.com facebook Fissata un’amichevole tra l’Italia e la Grecia a Creta il prossimo 7 Giugno x.com