LIVE Italia-Grecia 6-10 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | azzurre costrette ad una rimonta complessa nell’ultimo quarto

Nella partita di qualificazione alla World Cup di pallanuoto femminile, le azzurre si trovano a affrontare una sfida difficile contro la Grecia. Nel corso del quarto tempo, la squadra italiana ha cercato di recuperare il divario, ma la differenza di punti si è consolidata con un rigore segnato da Patra, portando il punteggio a 6-10. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO QUARTO 0:56 Patra segna un altro rigore. ITALIA-GRECIA 6-10. 1:09 Cocchiere è sveglia e chiude il tap in! ITALIA-GRECIA 6-9! 2:21 Possibile rigore per la Grecia, che ha chiesto un challenge: ma non c’è nulla. Cartellino rosso per Ranalli! C’è un challenge per una possibile azione violenta ai danni della Grecia. Aspettiamo la decisione. 4:34 Siouti piazza la rete dalla lunga distanza e riporta l’Italia a quattro lunghezze di svantaggio! ITALIA-GRECIA 5-9. 4:52 Rete del Setterosa! Bianconi riceve palla sul secondo palo e chiude l’azione con un solo tocco! ITALIA-GRECIA 5-8! 5:40 Ottima difesa dell’Italia che ha bisogno di una scintilla per rientrare in partita.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 6-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: azzurre costrette ad una rimonta complessa nell’ultimo quarto Notizie correlate LIVE Italia-Grecia 4-8, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Myrioketalyfaki apre il terzo quarto, azzurre costrette alla rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:36 Subito una rete per le Sirene all’inizio del terzo quarto, è di Myrioketalyfaki! ITALIA-GRECIA 4-8. LIVE Italia-Grecia 3-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: azzurre sotto di una rete dopo i primi otto minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:58 Primo possesso delle ragazze azzurre! FINE PRIMA FRAZIONE 1:09 Nuovo vantaggio per la Grecia,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era Mirachi; Eurostat: Italia con debito pubblico più alto dopo la Grecia, deficit/Pil al 3,1%; Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta procedura per deficit eccessivo; La World Cup lancia il nuovo Setterosa di Mirarchi. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era MirachiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia farà il proprio esordio nel ... oasport.it LaPresse. . MILANO — Il presidio per la Flotilla diventa corteo. In arrivo accordo Grecia-Israele Alcune migliaia di persone hanno sfilato da corso Monforte a piazzale Loreto per chiedere al governo italiano di intervenire dopo il blocco della Global Sumud Flotil - facebook.com facebook Italia, Francia, Grecia, Malta. Gli Haftar sempre in giro come piazzisti in cerca benefit . L'ex premier maltese Joseph “Disgraced” Muscat ha ricevuto Saddam Haftar. Fatta la tara di rituali affari, Malta nel 2027 attende le elezioni (che qualcuno vorrebbe pure an x.com