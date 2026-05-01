LIVE Italia-Grecia 4-7 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | fine primo tempo il rigore di Xenaki fa fuggire le Sirene

La partita tra Italia e Grecia termina il primo tempo con il punteggio di 4-7. Al termine del primo tempo, Xenaki ha segnato un rigore portando le Sirene a un vantaggio di tre reti. La diretta si è conclusa con questa azione, lasciando gli spettatori in attesa del secondo tempo della gara valida per la coppa del mondo femminile di pallanuoto 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO 0:27 Xenaki può sistemare ancora il triplo vantaggio per la Grecia su rigore, e così fa. ITALIA-GRECIA 4-7 0:45 Ranalli riceve palla nella zona sinistra dell’area greca e infila la rete del meno due! ITALIA-GRECIA 4-6! Time-out per l’Italia. 1:21 Palo della Grecia, Myrioketalyfaki colpisce in pieno il legno. Si salva l’Italia. 5:35 Ancora un gol per Plevitrou, ancora un contropiede vincente per la Grecia. ITALIA-GRECIA 3-6! 6:11 Come volevasi dimostrare, Patra ha avuto il tempo per segnare la rete del nuovo e massimo vantaggio delle Sirene. ITALIA-GRECIA 3-5. 6:34 La difesa greca è brava a disinnescare gli attacchi dell’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 4-7, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: fine primo tempo, il rigore di Xenaki fa fuggire le Sirene Notizie correlate LIVE Italia-Grecia 3-3, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Bianconi risponde a Plevitrou!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2:46 Traversa di Tabani, sfortunata l’azzurra! 3:35 GOOOL! Bianconi risponde alla Grecia immediatamente!... Leggi anche: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era Mirachi; Italia sta per diventare paese più indebitato in zona euro, superando Grecia Da Reuters; Conti pubblici, nel 2025 deficit al 3,1%: Italia resta in procedura Ue; Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta procedura per deficit eccessivo. Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia farà il proprio esordio nel ... oasport.it LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era MirachiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it LaPresse. . MILANO — Il presidio per la Flotilla diventa corteo. In arrivo accordo Grecia-Israele Alcune migliaia di persone hanno sfilato da corso Monforte a piazzale Loreto per chiedere al governo italiano di intervenire dopo il blocco della Global Sumud Flotil - facebook.com facebook