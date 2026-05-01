LIVE Italia-Grecia 3-3 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Bianconi risponde a Plevitrou!

La partita tra Italia e Grecia nel torneo di pallanuoto femminile per la qualificazione ai Mondiali 2026 si è conclusa con un risultato di 3-3. Durante il match, un'azione di traversa ha coinvolto un'italiana, mentre Bianconi ha segnato un gol che ha pareggiato temporaneamente il punteggio. Successivamente, Plevitrou ha segnato un altro gol per la Grecia, riportando avanti la squadra ellenica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2:46 Traversa di Tabani, sfortunata l’azzurra! 3:35 GOOOL! Bianconi risponde alla Grecia immediatamente! ITALIA-GRECIA 3-3! 3:54 Dura poco il pareggio, con Plevitrou che infila ancora l’estremo difensore italiano. ITALIA-GRECIA 2-3 4:06 GOOOL! Ranalli non trema e segna il rigore! ITALIA-GRECIA 2-2! 4:06 Rigore per l’Italia, se ne occuperà Ranalli! 4:23 L’Italia ci prova, l’atteggiamento è quello giusto e il match è equilibrato. Ma bisogna evitare la fuga della Grecia. 5:26 Nuovo vantaggio delle Sirene, Siouti ha tutto il tempo per caricare il tiro che supera la difesa italiana. ITALIA-GRECIA 1-2. 6:31 Bettini pareggia subito con un pallonetto perfetto! Che rete dell’azzurro! ITALIA-GRECIA 1-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 3-3, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Bianconi risponde a Plevitrou! Notizie correlate LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era MirachiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la... Leggi anche: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match Altri aggiornamenti Temi più discussi: Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Eurostat: Italia con debito pubblico più alto dopo la Grecia, deficit/Pil al 3,1%; Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta procedura per deficit eccessivo; Conti pubblici, nel 2025 deficit al 3,1%: Italia resta in procedura Ue. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era MirachiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia farà il proprio esordio nel ... oasport.it LaPresse. . MILANO — Il presidio per la Flotilla diventa corteo. In arrivo accordo Grecia-Israele Alcune migliaia di persone hanno sfilato da corso Monforte a piazzale Loreto per chiedere al governo italiano di intervenire dopo il blocco della Global Sumud Flotil - facebook.com facebook