LIVE Italia-Spagna 7-7 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | decisivi gli ultimi otto minuti

La partita tra Italia e Spagna si è conclusa con un punteggio di 7-7, in una gara equilibrata che ha mantenuto l’incertezza fino alla fine. La sfida, valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto del 2026, ha visto entrambe le squadre lottare punto a punto. Gli ultimi otto minuti sono stati determinanti per cercare di ottenere il risultato finale. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 In una partita contraddistinta da grande equilibrio saranno decisivi gli ultimi otto minuti. 2” La conclusione spagnola termina all’incrocio dei pali. 22” Espulsione per Dolce. 45”’ IOCCCHHHI GRAAATTTTAAA!!!! Siluro di prepotenza del numero nove dalla grande distanza. ITALIA-SPAGNA 7-7. 1’13” Sanhuja insacca con il diagonale che termina all’angolino. ITALIA-SPAGNA 6-7. 1’13” Cartellino giallo anche per David Martin, Si riparte dal rigore. 15:26 Si torna al video. Gioco fermo. 15:25 Campagna getta in acqua il flag e chiede un challenge. 15:24 La revisione si chiude con un rigore sanzionato ad Alesiani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 7-7, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: decisivi gli ultimi otto minuti LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: va in scena la classica degli ultimi anniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale. Temi più discussi: A Palma di Maiorca Italia-Spagna 83-94 (Compaore 17); Six Nations Festival Under 18: la diretta streaming di Italia-Spagna; Italia U18 Maschile, gli Azzurrini che affrontano la Spagna nel Festival 6 Nazioni; Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad ... oasport.it Confronto Spagna Italia, impietoso per noi... x.com Si chiude con uno straordinario tris di podi per l’Italia la 55ª edizione del celebre Trofeo Princesa Sofía in Spagna. Secondo posto per Riccardo Pianosi nel Formula Kite. Stesso risultato anche per Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica di iQFOi facebook