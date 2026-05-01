Tra pochi minuti prende il via la partita tra Italia e Grecia nel torneo femminile di pallanuoto in vista dei Mondiali del 2026. Al momento, le giocatrici italiane si preparano sul bordo della vasca, pronte a scendere in acqua per affrontare la sfida. La partita viene trasmessa in diretta e gli appassionati possono aggiornarsi sugli sviluppi attraverso la piattaforma online dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Il setterosa vuole iniziare il meglio possibile per cercare di ipotecare già da subito il passaggio del turno. Le prime cinque classificate della competizione giocheranno le Final a Sidney dal 20 al 26 luglio. 19.57 Manca pochissimo all’inizio dell’incontro tra Italia e Grecia, il Setterosa di Mirachi esordisce in World Cup 2026! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale italiana femminile di pallanuoto e la rappresentativa della Grecia, valida per la prima giornata della World Cup 2026 che inizia oggi, 1 maggio, e terminerà il giorno 6 dello stesso mese in quel di Rotterdam.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match

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