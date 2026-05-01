LIVE Italia-Giappone Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | playoff da dentro o fuori!

Oggi si svolge il quarto di finale dei Mondiali di curling misto 2026 a Ginevra, con la partita tra Italia e Giappone. La sfida è valida per i playoff e si gioca in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si contendono l’accesso alle semifinali. La cronaca della partita sarà aggiornata in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia si gioca tutto. Sul ghiaccio di Ginevra va in scena il quarto di finale dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, un crocevia che vale l’accesso alla zona medaglie e che mette di fronte la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner al Giappone. Una sfida che pesa tantissimo, perché dopo un round robin lungo, intenso e spesso complicato, non c’è più margine di errore. Il cammino dell’Italia è stato di alto livello, ma non privo di ostacoli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: playoff da dentro o fuori! Notizie correlate LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per i playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 18. LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: dentro o fuori, in palio i playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING DALLE 10. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: playoff da dentro o fuori!; Dove vedere in tv Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026: orario playoff, programma, streaming; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia si qualifica per i play-off - FISG; Paesi Bassi - Giappone in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: playoff da dentro o fuori!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale dei ... oasport.it Dove vedere in tv Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026: orario playoff, programma, streamingL'Italia affronterà il Giappone nei playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos ... oasport.it Contest "stellare" di cucina al #Feff tra Italia e Giappone (con un ingrediente super friulano) ecco com'è andata e chi ha vinto https://cityne.ws/OrienteVsOccidenteInCucina - facebook.com facebook Italia-Giappone, Terzi (Fdi) incontra amb. in Italia: focus anche su scambi culturali (AgenziaCULT) - Roma, 23 apr - "Oggi ho avuto il piacere di incontrare la nuova Ambasciatrice del #Giappone in Italia, S.E. Hikariko Ono, con la quale ho avuto un proficuo sca x.com