LIVE Italia-Scozia Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | dentro o fuori in palio i playoff

Oggi si svolge la partita tra Italia e Scozia nei Mondiali di curling misto 2026, un appuntamento che potrebbe decidere l'accesso ai playoff. La sfida è trasmessa in diretta e si gioca in un momento chiave della competizione. La partita vede le due squadre affrontarsi con l’obiettivo di ottenere un risultato che influirà sulla loro classifica generale. L’evento è seguito da tifosi e appassionati in tutto il mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING DALLE 10.00 12.45 Buongiorno amici di OA Sport. La sconfitta per 5-7 contro la Corea del Sud ha messo Amos Mosaner e Stefania Constantini in una situazione molto delicata. Il primo posto è ormai sfumato. Non solo: ora gli azzurri rischiano la beffa di non qualificarsi neppure ai playoff! Quello con la Scozia sarà un vero e proprio scontro diretto: da vincere. In caso di sconfitta, entrerebbero in gioco anche i risultati altrui (di Corea del Sud e Svizzera) che potrebbero condannare gli azzurri. Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, nona sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026, in programma a Ginvera, in Svizzera.🔗 Leggi su Oasport.it

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