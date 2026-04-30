LIVE Italia-Scozia Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | sfida da dentro o fuori per i playoff

Alle ore 18.49, gli azzurri sono in campo contro la Scozia in una partita valida per i Mondiali di curling misto 2026. La squadra italiana ha la possibilità di qualificarsi ai playoff, a patto di ottenere la vittoria contro gli avversari guidati da Katie McMillan e Angus Bryce. La sfida si svolge in un momento cruciale, con le due formazioni che cercano di conquistare un risultato determinante per la qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 18.49 Gli azzurri sono totalmente padroni del proprio destino: bisogna concentrarsi per battere la Scozia di Katie McMillan ed Angus Bryce. 18.47 Niente da fare, purtroppo. La Svizzera rimane davanti all’Italia nel Draw Shot Challenge. Restano dunque solo due strade per la qualificazione ai playoff: vincere con la Scozia o sperare che la Corea del Sud perda con la Cechia. 18.46 In questo momento si stanno effettuando i tiri decisivi per il Draw Shot Challenge. A breve vi spieghiamo. 18.44 Amos Mosaner e Stefania Constantini sono finiti in una fossa. Stavano lottando con il Canada per il primato in classifica, che avrebbe dato l’accesso diretto per la semifinale.🔗 Leggi su Oasport.it

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