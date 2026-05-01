LIVE Italia-Giappone Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | Mosaner Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00

Oggi si gioca il quarto di finale dei Mondiali di curling misto 2026 a Ginevra, con le squadre di Italia e Giappone che si sfidano sul ghiaccio. La partita è prevista in diretta dalle 10.00, con i giocatori Mosaner e Constantini impegnati nei playoff. È possibile aggiornare la diretta cliccando su un link dedicato, mentre le partite si svolgono nel rispetto del calendario stabilito dalla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia si gioca tutto. Sul ghiaccio di Ginevra va in scena il quarto di finale dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, un crocevia che vale l’accesso alla zona medaglie e che mette di fronte la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner al Giappone. Una sfida che pesa tantissimo, perché dopo un round robin lungo, intenso e spesso complicato, non c’è più margine di errore. Il cammino dell’Italia è stato di alto livello, ma non privo di ostacoli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00 Milano Cortina 2026. Curling, il punto che vale il bronzo per gli azzurri Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Gran Bretagna, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per il bronzo LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda sfida degli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: playoff da dentro o fuori!; Dove vedere in tv Italia-Giappone oggi, Mondiali curling misto 2026: orario playoff, programma, streaming; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia si qualifica per i play-off - FISG; Paesi Bassi - Giappone in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: playoff da dentro o fuori!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale dei ... oasport.it Dove vedere in tv Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026: orario playoff, programma, streamingL'Italia affronterà il Giappone nei playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos ... oasport.it Contest "stellare" di cucina al #Feff tra Italia e Giappone (con un ingrediente super friulano) ecco com'è andata e chi ha vinto https://cityne.ws/OrienteVsOccidenteInCucina - facebook.com facebook Italia-Giappone, Terzi (Fdi) incontra amb. in Italia: focus anche su scambi culturali (AgenziaCULT) - Roma, 23 apr - "Oggi ho avuto il piacere di incontrare la nuova Ambasciatrice del #Giappone in Italia, S.E. Hikariko Ono, con la quale ho avuto un proficuo sca x.com