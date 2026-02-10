LIVE Italia-Gran Bretagna Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | Mosaner Constantini sul ghiaccio per il bronzo

Oggi alle Olimpiadi di Pechino si gioca la finale per il bronzo nel curling misto tra Italia e Gran Bretagna. Sul ghiaccio, Mosaner e Constantini cercano di portare a casa una medaglia, mentre gli appassionati seguono con attenzione la sfida in diretta. La partita si è appena aperta, e la tensione è già palpabile tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling 13:52 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Gran Bretagna, finale per il bronzo del torneo olimpico di doppio misto. Alle 14.05 il via del match. Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale per il bronzo tra Italia e Gran Bretagna del torneo di doppio misto di curling, valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la sfida per il gradino più basso del podio andrà in scena alle ore 14.05. In semifinale gli azzurri hanno ceduto agli Stati Uniti, mentre gli scozzesi sono stati battuti dalla Svezia: la Gran Bretagna aveva chiuso al primo posto il round robin, quindi quest’oggi avrà il vantaggio di poter giocare con l’ultima stone a disposizione nel primo end. 🔗 Leggi su Oasport.it

