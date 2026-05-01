LIVE Italia-Giappone 6-5 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | sorpasso azzurro nel penultimo end

Durante la partita di curling tra Italia e Giappone ai Mondiali misto 2026, l’Italia ha effettuato un sorpasso nel penultimo end con un punteggio di 6-5. Nella fase finale, un tiro azzurro ha concluso l’end con una stone posizionata vicino al tacco, dopo quattro tentativi dell’ultimo turno. La diretta è aggiornata in tempo reale, con un’attenzione particolare alle mosse decisive in questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: Una stone azzurra circondata da tre stone giapponesi a punto dopo 4 tiri dell’ultimo end 11.29: Due stone giapponesi a dopo 2 tiri dell’ultimo end 11.25: La doppia bocciata di Aoki mette nelle condizioni Constantini di mettere la seconda stone a punto. L’Italia va al comando per la prima volta nel match e si va a giocare tutto nell’ultimo end 11.23. Tris di stone azzurre a punto con un triangolo isoscele perfetto con il vertice basso quando mancano due punti al termine dell’end 11.21: Sono tre le stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end. occhio al tentativo di doppia bocciata dei giapponesi 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 6-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sorpasso azzurro nel penultimo end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Germania 9-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel penultimo end Leggi anche: LIVE Italia-Giappone 1-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00; Francia vs Giappone - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Al via il 26° Festival del Cinema Italiano in Giappone; Paesi Bassi - Giappone in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Giappone 4-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da due degli azzurri nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Constantini piazza di precisione anche la terza stone azzurra a punto, ora tocca ad Aoki 11.00. Sono due ... oasport.it LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-6, Italia-Giappone 3-1 BJK Cup 2026 in DIRETTA: sconfitta poco amara per l’azzurra, la Nazionale di Garbin vola in Cina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.00 15.16 Dal 22 al 27 settembre, le azzurre andranno a ... oasport.it Contest "stellare" di cucina al #Feff tra Italia e Giappone (con un ingrediente super friulano) ecco com'è andata e chi ha vinto https://cityne.ws/OrienteVsOccidenteInCucina - facebook.com facebook Italia-Giappone, Terzi (Fdi) incontra amb. in Italia: focus anche su scambi culturali (AgenziaCULT) - Roma, 23 apr - "Oggi ho avuto il piacere di incontrare la nuova Ambasciatrice del #Giappone in Italia, S.E. Hikariko Ono, con la quale ho avuto un proficuo sca x.com