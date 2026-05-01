LIVE Italia-Giappone 1-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel secondo end

Al secondo end della partita tra Italia e Giappone ai Mondiali di curling misto 2026, il punteggio è di 1-1. Durante il terzo end, un errore di un giocatore italiano ha consentito al team giapponese di mettere la terza pietra a segno dopo quattro tiri. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.28: L’errore di Mosaner permette al Giappone di piazzare la terza stone a punto dopo 4 tiri del terzo end 10.26: Due stone giapponesi a punto dopo due tiri del terzo end 10.23: Si poteva tentare la doppia bocciata per puntare ai tre punti ma il rischio poteva essere elevato e dunque Constantini preferisce non rischiare e piazza la stone a punto per l’1-1 10.22: Una stone azzurra a punto, con due stone giapponesi e due italiane ai margini della casa quando mancano due tiri alla fine del secondo end 10.17 Una stone azzurra a punto con altre tre stone azzurre nella casa dopo 4 tiri del secondo end 10.11: Gran tiro di Aoki che mette la stone a punto e manda in tilt Constantini che sbaglia totalmente l’ultimo tiro, mano rubata dai giapponesi, 0-1 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 1-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-Canada 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00; Francia vs Giappone - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Giappone: inflazione accelera all'1,5%, Core +1,8%; Al via il 26° Festival del Cinema Italiano in Giappone. LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini vogliono la top4!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01: Mano per l'Italia, tra poco il via del match 9.58: Per l’Italia sarà fondamentale ritrovare la miglior ... oasport.it LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-6, Italia-Giappone 3-1 BJK Cup 2026 in DIRETTA: sconfitta poco amara per l’azzurra, la Nazionale di Garbin vola in Cina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.00 15.16 Dal 22 al 27 settembre, le azzurre andranno a ... oasport.it Contest "stellare" di cucina al #Feff tra Italia e Giappone (con un ingrediente super friulano) ecco com'è andata e chi ha vinto https://cityne.ws/OrienteVsOccidenteInCucina - facebook.com facebook Italia-Giappone, Terzi (Fdi) incontra amb. in Italia: focus anche su scambi culturali (AgenziaCULT) - Roma, 23 apr - "Oggi ho avuto il piacere di incontrare la nuova Ambasciatrice del #Giappone in Italia, S.E. Hikariko Ono, con la quale ho avuto un proficuo sca x.com