LIVE Italia-Germania 9-7 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel penultimo end

Durante la partita di curling tra Italia e Germania ai Mondiali del 2026, il punteggio è di 9-7 a favore dell’Italia. Nel penultimo end, l’Italia ha segnato due punti, mentre nel finale sono rimaste alcune stone tedesche vicine alla casa. Alle 20.31, una stone italiana è stata valutata come punto, ma tre stone tedesche si trovano molto vicine dopo i tiri finali dell’ultimo end.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31: Una stone azzurra a punto ma tre stone tedesche minacciose attorno dopo 4 tiri dell’ultimo end. Urge la bocciata di Mosaner 20.25: Ultimo tiro corto di Sutor che favorisce l’appoggio al centro della casa di Constantini per il doppio punto azzurro. Azzurri avanti 9-7 prima dell’ultimo end 20.24: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 20.22. Sono due le stone azzurre a punto dalle parti opposte della casa quando mancano 4 tiri alla fine del settimo end 20.20: Stone tedesca ma due stone azzurre nella casa dopo 4 tiri del settimo end 20.14: Constantini poco precisa oggi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 9-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel penultimo end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-Usa 6-4, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: doppio punto americano nel penultimo end Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Italia-Germania, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornata per Mosaner/Constantini; Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: la situazione a due giornate dalla fine; Deficit-Pil, area UE al 3%. Italia meglio di Germania e Francia, shock energetico frena crescita. INFOGRAFICA; Italia e Germania bloccano la sospensione dell'accordo UE-Israele. LIVE Italia-Germania 3-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: disastro azzurro nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida degli ... oasport.it Italia-Germania di Nations League risultato 1-2: Kleindienst e Goretzka rimontano il gol di Tonali, gli azzurri dovranno vincere a DortmundLa squadra di Spalletti va avanti con Tonali, poi subisce la rimonta dei tedeschi. Per agguantare la final four di Torino servirà l'impresa a Dortmund ... corriere.it A 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania , il nostro Presidente Luigi Mattiolo riflette su storia, cooperazione e sfide comuni. Un dialogo che resta centrale per il futuro europeo Ascolta qui l’intervista https://www1.wdr. - facebook.com facebook Accordo UE-Israele: Italia e Germania bloccano le sanzioni. Siamo sempre più complici di genocidio Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' x.com