LIVE Italia-Giappone 4-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata da due degli azzurri nel quinto end

Nel corso della partita di curling tra Italia e Giappone ai Mondiali misto del 2026, il punteggio si mantiene in parità a 4-4. Durante il quinto end, due giocatori italiani sono stati accusati di aver preso una pietra avversaria, un episodio che ha attirato l'attenzione. Mentre si avvicinano gli ultimi tiri del sesto end, una pietra giapponese è ancora in gioco, con il punteggio che rimane in equilibrio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.14: Sempre una stone giapponese a punto quando mancano 2 tiri alla fine del sesto end 11.11: Una stone giapponese a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 11.06: Extra power Giappone, una stone azzurra a punto dopo 2 tiri del sesto end 11.03: L’Italia si rimette in piedi! Arriva la mano rubata da 2 quando tutto, o quasi, sembrava perduto. Azzurri ancora in corsa, Mosaner superbo in questo quinto end e bravissima anche Stefania nell’ultimo tiro, 4-4 11.01: Constantini piazza di precisione anche la terza stone azzurra a punto, ora tocca ad Aoki 11.00. Sono due le stone azzurre a punto a due tiri dalla fine del quinto end 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 4-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da due degli azzurri nel quinto end CONSTANTINI IS ON FIRE! Bocciata PAZZESCA contro gli USA | #MilanoCortina2026 Notizie correlate LIVE Italia-USA 4-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da due degli azzurri nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10. LIVE Italia-USA 6-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: altra mano rubata da due degli azzurri nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00; Il film fenomeno giapponese 'Kokuho – Il maestro di kabuki' arriva in Italia; Paesi Bassi - Giappone in Diretta Streaming | DAZN IT; Incendi boschivi Mappa in evidenza: Iwate Fires, Giappone. LIVE Italia-Giappone 4-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da due degli azzurri nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Constantini piazza di precisione anche la terza stone azzurra a punto, ora tocca ad Aoki 11.00. Sono due ... oasport.it LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-6, Italia-Giappone 3-1 BJK Cup 2026 in DIRETTA: sconfitta poco amara per l’azzurra, la Nazionale di Garbin vola in Cina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.00 15.16 Dal 22 al 27 settembre, le azzurre andranno a ... oasport.it Contest "stellare" di cucina al #Feff tra Italia e Giappone (con un ingrediente super friulano) ecco com'è andata e chi ha vinto https://cityne.ws/OrienteVsOccidenteInCucina - facebook.com facebook Italia-Giappone, Terzi (Fdi) incontra amb. in Italia: focus anche su scambi culturali (AgenziaCULT) - Roma, 23 apr - "Oggi ho avuto il piacere di incontrare la nuova Ambasciatrice del #Giappone in Italia, S.E. Hikariko Ono, con la quale ho avuto un proficuo sca x.com