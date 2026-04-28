LIVE Italia-USA 6-0 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | altra mano rubata da due degli azzurri nel secondo end

Durante la partita tra Italia e USA ai Mondiali di curling misto del 2026, si è verificato un episodio controverso nel secondo end, quando due giocatori italiani sono stati accusati di aver commesso una mano rubata. La partita prosegue con un punteggio di 6-0 a favore dell’Italia, mentre gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta online. La competizione si svolge in un clima di attesa e tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 19.39: Una stone statunitense a punto dopo 4 tiri del quarto end 19.34: Niente da fare per gli statunitensi, restano due stone azzurre a punto. Altra mano rubata da due e Italia avanti 6-0 19.31: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 19.27: Una stone azzurra (e un’altra nella casa) a punto dopo 4 tiri del terzo end 19.23: Non cambia nulla, l’Italia ruba la mano da due con gli statunitensi che non riescono a trovare la bocciata per togliere le due stone azzurre a punto: 4-0 19.20: Sempre due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri alla fine dell’end 19.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 6-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: altra mano rubata da due degli azzurri nel secondo end Notizie correlate LIVE Italia-USA 4-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da due degli azzurri nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10. LIVE Italia-Canada 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli azzurri nel penultimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-25: L’errore di Kadriana Lott regala all’Italia la mano rubata. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-USA, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: partita importante verso i playoff; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; L'Iran sì o no, i visti negati, i biglietti d'oro: le mille incognite del Mondiale Usa; Italia in scioltezza contro l'Ungheria nella seconda partita dei mondiali: vittoria per 9-4. LIVE Italia-USA 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 19.01: Mano per l'Italia, inizia il match ... oasport.it Italia-Finlandia e Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ... oasport.it Migliaia di agricoltori, arrivati da tutta Italia e anche dal Veneto, si sono ritrovati al Brennero con un obiettivo chiaro: fermare il falso cibo italiano e difendere la qualità delle nostre produzioni. Accade troppo spesso che prodotti provenienti dall’estero, dopo lavo - facebook.com facebook Meloni: ok dl lavoro, Italia più di ieri Repubblica fondata su lavoro Fa parte di strategia per occupazione stabile e di qualità x.com