LIVE Italia-USA 4-0 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata da due degli azzurri nel secondo end

Durante la partita tra Italia e Stati Uniti nel torneo di curling misto ai Mondiali del 2026, l’Italia ha concluso il match con un punteggio di 4-0. Nel corso del secondo end, due giocatori azzurri sono stati coinvolti in un episodio che ha portato a una mano rubata. La diretta streaming della sfida tra Italia e Finlandia è disponibile dalle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 19.27: Una stone azzurra (e un’altra nella casa) a punto dopo 4 tiri del terzo end 19.23: Non cambia nulla, l’Italia ruba la mano da due con gli statunitensi che non riescono a trovare la bocciata per togliere le due stone azzurre a punto: 4-0 19.20: Sempre due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri alla fine dell’end 19.17: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del secondo end 19.12: Magia di Stefania Constantini! Situazione complicatissima, riesce a trovare la doppia bocciata e ad allontanare la stone statunitense a punto, piazzandone due azzurre al centro della casa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 4-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da due degli azzurri nel secondo end CONSTANTINI IS ON FIRE! Bocciata PAZZESCA contro gli USA | #MilanoCortina2026 Notizie correlate LIVE Italia-Canada 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli azzurri nel penultimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-25: L’errore di Kadriana Lott regala all’Italia la mano rubata. LIVE Italia-USA 3-6, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING DALLE 22. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-USA, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: partita importante verso i playoff; Italia ai Mondiali di Basket femminile 2026: il sorteggio dei gironi, azzurre nel gruppo con gli USA · Pallacanestro donne; Italia in scioltezza contro l'Ungheria nella seconda partita dei mondiali: vittoria per 9-4; Mondiali di basket femminili, sorteggiato il girone dell'Italia. LIVE Italia-USA 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 19.01: Mano per l'Italia, inizia il match ... oasport.it LIVE Italia-Finlandia 9-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: dominio azzurro, arriva la quarta vittoria per Constantini/MosanerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.17: Per ora è tutto, appuntamento alle 19.00 per ... oasport.it Migliaia di agricoltori, arrivati da tutta Italia e anche dal Veneto, si sono ritrovati al Brennero con un obiettivo chiaro: fermare il falso cibo italiano e difendere la qualità delle nostre produzioni. Accade troppo spesso che prodotti provenienti dall’estero, dopo lavo - facebook.com facebook Meloni: ok dl lavoro, Italia più di ieri Repubblica fondata su lavoro Fa parte di strategia per occupazione stabile e di qualità x.com