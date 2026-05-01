LIVE Italia-Giappone 2-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | un solo punto azzurro nel quarto end

Durante la partita di curling tra Italia e Giappone ai Mondiali misto 2026, l’Italia ha segnato un solo punto nel quarto end, mentre il Giappone è avanti con un punteggio di 4-2. La squadra italiana si trova in una situazione difficile, con il Giappone che mantiene il vantaggio e la possibilità di chiudere la partita. La diretta continua con aggiornamenti sullo svolgimento dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48: Si fa durissima per l’Italia. Un solo punto per gli azzurri nel quarto end e il Giappone resta avanti 4-2 con la mano a disposizione 10.45: Una stone giappoinese a punto prima degli ultimi due tiri. Mosaner oggi meno efficace del solito negli ultimi suoi tiri. Deve pensarci Constantini ma non è facile 10.41: Una stone giapponese sempre a punto ma accerchiata da tre stone italiane dopo 4 tiri del quarto end 10.39: Una stone giapponese a punto dopo 2 tiri del quarto end 10.35: Aoki il rischio se lo prende e va a segno! Trova la doppia bocciata la giapponese e piazza tre stone a punto. Il Giappone va in fuga e l’Italia deve in fretta cambiare atteggiamento.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 2-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: un solo punto azzurro nel quarto end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Giappone 1-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-Canada 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00; Francia vs Giappone - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Incendi boschivi Mappa in evidenza: Iwate Fires, Giappone; Paesi Bassi - Giappone in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini vogliono la top4!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01: Mano per l'Italia, tra poco il via del match 9.58: Per l’Italia sarà fondamentale ritrovare la miglior ... oasport.it LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-6, Italia-Giappone 3-1 BJK Cup 2026 in DIRETTA: sconfitta poco amara per l’azzurra, la Nazionale di Garbin vola in Cina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.00 15.16 Dal 22 al 27 settembre, le azzurre andranno a ... oasport.it Contest "stellare" di cucina al #Feff tra Italia e Giappone (con un ingrediente super friulano) ecco com'è andata e chi ha vinto https://cityne.ws/OrienteVsOccidenteInCucina - facebook.com facebook Italia-Giappone, Terzi (Fdi) incontra amb. in Italia: focus anche su scambi culturali (AgenziaCULT) - Roma, 23 apr - "Oggi ho avuto il piacere di incontrare la nuova Ambasciatrice del #Giappone in Italia, S.E. Hikariko Ono, con la quale ho avuto un proficuo sca x.com