LIVE Italia-Germania 2-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel secondo end

Durante la partita tra Italia e Germania nel Mondiale di curling misto del 2026, l’Italia ha segnato due punti nel secondo end, portandosi avanti nel punteggio. In diretta, sono stati aggiornati i punteggi e le azioni in corso, con la stone italiana che ha messo a segno un punto a quattro tiri dalla fine del terzo end. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate a conquistare il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28: Stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine del terzo end 19.23: L’errore di Sutor che incoccia contro la sua guardia apre la strada per il doppio punto azzurro con Constantini che piazza la stone al centro della casa e gli azzurri passano a condurre: 2-1 19.21: Una stone azzurra a punto coperta dalla guardia tedesca quando mancano gli ultimi due tiri alla fine dell’end 19.18: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end 19.14: Non riesce la doppia bocciata di Constantini che voleva prendere il doppio punto e c’è subito la mano rubata dei tedeschi che si portano sullo 0-1 19.11: Una stone azzurra a punto prima degli ultimi due tiri del primo end 19.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Giappone 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end LIVE Italia-Ungheria 4-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto magiaro nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: LIVE Italia-Germania, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: entra nel vivo l’avventura di Mosaner/Constantini; Italia e Germania bloccano lo stop all'Accordo Ue-Israele. Tajani: Meglio sanzioni individuali ai coloni violenti - Il video; Ranking UEFA per Nazioni – L’Italia mantiene il vantaggio su Spagna e Germania; Ora è ufficiale: l'Italia non avrà una quinta squadra nella prossima Champions. Italia-Germania di Nations League risultato 1-2: Kleindienst e Goretzka rimontano il gol di Tonali, gli azzurri dovranno vincere a DortmundLa squadra di Spalletti va avanti con Tonali, poi subisce la rimonta dei tedeschi. Per agguantare la final four di Torino servirà l'impresa a Dortmund ... corriere.it Alcuni italiani negli anni sessanta in partenza per la Germania a cercare fortuna...in quegli anni di crisi per il nostro paese, si emigrava per fare grande gli altri paesi con i loro sudori e sacrifici, in Germania gli italiani in quegli anni dormivano nelle baracche per - facebook.com facebook